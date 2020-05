Soares Franco : "Espero que Bruno de Carvalho nunca mais volte ao Sporting"

Soares Franco não quer Bruno de Carvalho de volta ao Sporting, Apesar de já esperar pela absolvição do ex-presidente, o gestor considera que ele fará melhor ao clube que liderou durante cinco anos até ser destituído em Assembleia Geral, se ficar afastado da agenda leonina. Algo que considera difícil de acontecer.

"Apelo ao doutor Bruno de Carvalho para que ponha a mão na consciência, para descer à terra e perceber que se, de facto, é um verdadeiro sportinguista deve ter uma atitude sensata, sã e deixar esta direção que foi eleita acabar o seu mandato e trabalhar com o máximo de tranquilidade possível, para enfrentar os desafios que o Sporting tem pela frente. Que já não era nada fácil, porque ele deixou uma herança pesada", disse o antigo presidente à RR.

Bruno de Carvalho entende que deve ser readmitido como sócio do clube, condição que perdeu após votação em assembleia geral depois de ser acusado da autorial moral do ataque à Academia. Agora que foi absolvido devia poder reverter essa expulsão. "Regresso? Espero que não. Desejo que nunca volte. Mas vamos ter de conviver com ele. Ele prestou um péssimo serviço como presidente do Sporting", disse Soares Franco, lembrando que "uma maioria decidiu que não o queria como sócio e muito menos como presidente. A família sportinguista já fez o seu juízo de valor sobre a personalidade do senhor Bruno de Carvalho".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Rotulando Bruno de Carvalho como "um populista por natureza", que "agrega à sua volta radicais e fundamentalistas", antevê dias difíceis para a direção de Frederico Varandas: "Isso pode agravar e dificultar a gestão de todo o universo do Sporting. Frederico Varandas tem uma formação militar e já demonstrou que não tem medo e não teme Bruno de Carvalho. Como eu também não temo. Não tenho medo. Quando a razão está do nosso lado temos uma força extra para combater o mal. Um regresso de Bruno de Carvalho era o mal."