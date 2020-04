Simon Biles: "Chorei com o adiamento dos Jogos Olímpicos"

Simone Biles chorou quando soube fazer adiamento dos Jogos Olímpicos, por causa da pandemia de coronavírus. Dona de cinco medalhas no Rio2016 e com 23 anos de idade, ginasta viu o plano de terminar uma carreira no verão interrompido. "Eu não sabia muito bem o que sentir. Eu estava no ginásio e estava meio sem reação, sentado lá. Chorei, mas afinal foi a decisão certa. É preciso garantir que todos os EUA e ao redor do mundo estão seguros. Mas OK" , disse Simone Biles ao canal americano americano NBC.

O atleta nunca escondeu a pressão do maior atleta olímpico em atividade e corresponde a expectativas das pessoas que estavam se tornando insuficientes. Você quer colocar um ponto final na carreira depois, após o JO. Agora você terá que aguentar mais um ano: "Fisicamente, não tenho dúvidas de que meus treinadores vão me deixar em forma. Mas mentalmente, indo para mais um ano, acho que é isso que afeta mim e todos nós. Esse será um grande fator a partir de agora. Escutar o corpo e a mente. "

Uma parte mental sempre foi uma preocupação de Biles. Depois de brilhar no Rio 2016 - arrecadou cinco medalhas, quatro de ouro nas primeiras Olimpíadas - tirou um ano sabático para descansar o corpo e a mente, um pós revela que foi abusado sexualmente pelo ex-médico do jogador americano, Larry Nassar (condenado mais de 150 anos e prisão). A ginasta confessou que fez terapia, porque muitas vezes não queria nem pisar no ginásio quanto mais treino.

