Silas já não é treinador do Sporting. O treinador rescindiu contrato com os leões esta tarde de quarta-feira, abrindo assim caminho para a contratação de Rúben Amorim. Estava previsto o técnico e a sua equipa técnica terem ido colocar um ponto final na ligação ao clube da Alvalade durante a manhã, mas as buscas da Operação Fora de Jogo.