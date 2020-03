Benfica, Sporting e FC Porto estão a ser alvo de buscas

As principais sociedades desportivas do país, incluindo as do Benfica, FC Porto e Sporting, estão a ser alvo de buscas por parte das autoridades, com crimes fiscais a estarem na mira das autoridades. No terreno estarão cerca de 200 inspetores da Autoridade Tributária, acompanhados por elementos da GNR e procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), entidade do Ministério Público que tutela o inquérito.

As buscas estão a ser realizadas na sequência de suspeitas de crimes fiscais, desde fraude fiscal qualificada a branqueamento de capitais. Na mira estarão valores relacionados com transferências e contratos de jogadores. Esta investigação estará em curso desde 2015.

Além de clubes de futebol, as buscas incidem ainda sobre agentes de jogadores, como Jorge Mendes e a sua empresa Gestifute, e advogados. Diz a revista Sábado que Carlos Osório de Castro, advogado de Cristiano Ronaldo, é também visado nesta operação.

Os investigadores do Fisco e do MP procuram documentação relativa a contratos sobre direitos de jogadores de futebol, incluindo direitos de imagem, prémios de assinatura e pagamentos de comissões. Há suspeitas de recursos a documentos contabilísticos fictícios para empolar custos.

Além dos três grandes, Sporting de Braga, Marítimo, Guimarães e Portimonense, entre outros, são clubes visados.