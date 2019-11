'Show' de Messi apura Barcelona para os oitavos de final

Messi festeja golo de Griezmann no jogo com o Borussia

O Nápoles fez tremer o campeão europeu e conseguiu evitar o apuramento dos ingleses para os oitavos de final da Liga dos Campeões. O Liverpool começou a perder, com um golo de Mertens, mas no segundo tempo intensificou a pressão e dominou um Nápoles, que não disfarçou os problemas vividos fora dos relvados, chegando ao golo do empate. Lovren fez o 1-1 que carimbou a liderança do grupo para os reds, com apenas mais um ponto de vantagem em relação ao Nápoles.

No outro jogo do grupo, o Salzburgo bateu o Genk, por 4-1. Os austríacos chegaram aos sete pontos, continuam na luta pelo apuramento, depois dos golos de Daka, Minamino, Hwang Hee-Chan e Haaland.

Já o Barcelona garantiu o apuramento como vencedor do Grupo F, depois do triunfo desta quarta-feira sobre o Borussia Dortmund (3-1). Lionel Messi fez o jogo 700 pela formação blaugrana e marcou um golo (o 613.º da carreira) e fez duas assistências. O argentino começou por oferecer o 1-0 a Luis Suárez, depois os papéis inverteram-se, com o uruguaio a servir o golo do argentino. O show de Messi continuou no segundo tempo, com um passe para golo de Griezmann.

O Borussia Dortmund ainda reduziu por Jadon Sancho, mas não evitou a derrota. E apesar de somar os mesmos sete pontos, o Dortmund cedeu o segundo lugar do grupo ao Inter, que foi ganhar a Praga (3-1). Lautaro Martínez inaugurou o marcador para a equipa italiana, depois Lukaku ainda meteu a bola na baliza, mas o lance foi anulado após recurso ao VAR. Aproveitou o Slavia para empatar, numa grande penalidade convertida por Soucek. O belga do Inter não se conformou com o golo anulado e fez o 2-1 já perto do final do jogo, que não terminou sem o bis de Lautaro Martínez. Antes do fim do encontro Lukaku ainda viu o árbitro anular-lle mais um golo, num final de jogo impressionante por parte do Inter.

No grupo do Benfica (G), que empatou com o Leipzig e disse adeus à Champions, o Zenit recebeu e venceu o Lyon por 2-0, apurando-se para os oitavos de final. Dzyuba inaugurou o marcador perto do intervalo, depois o Lyon carregou e teve algumas boas oportunidades para reduzir, mas Ozdoev fez o 2-0 a favor dos russo e carimbou o resultado final.

No Mestalla, Valência e Chelsea deram um bom espetáculo e terminaram empataram a duas bolas (2-2). Apesar do maior domínio blue, foram os ché a inaugurarem o marcador, por intermédio de Soler. Depois o Chelsea empatou ainda antes do intervalo, através de Kovacic. No segundo tempo, os britânicos chegaram ao segundo golo, depois de consultado o VAR, mas os comandados de Celades acabaram por igualar, por intermédio de Wass.

Com este resultado, Chelsea e Valência estão empatados com oito pontos no grupo H, liderado pelo Ajax, que esta quarta-feira foi a França vencer o Lille, por 2-0. Com Tiago Djaló titular na defesa gaulesa e Renato Sanches (entrou ao minuto 77) e Xeka no banco, os gauleses viram Zyech fazer o 1-0 logo aos dois minutos. Depois já no segundo tempo Quincy Promes fez o 2-0, que se manteve até ao fim. O Ajax ainda teve um golo anulado.

Com o Lille já afastado, os holandeses precisam de um empate frente ao Valência, em Amesterdão, para chegar aos oitavos de final, num grupo em que o Chelsea também está na corrida.