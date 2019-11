O Benfica apresenta Adel Taarabt como a grande novidade no onze para o jogo com o RB Leipzig. O marroquino vai fazer dupla no meio-campo com Gabriel, ficando Florentino Luís no banco de suplentes. Com André Almeida e Pizzi como titulares, outra grande novidade é a escolha de Carlos Vinícius para o ataque.

Eis as equipas:

Red Bull Arena, em Leipzig

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Espanha)

RB Leipzig - Peter Gulácsi; Klosterman, Ampadu, Upamecano, Saracchi; Sabitzer, Demme, Laimer, Emil Forsberg; Nkunku, Timo Werner

Suplentes: Mvogo, Haidara, Lookman, Matheus Cunha, Schick, Mukiele, Krauss

Treinador: Julian Nagelsmann

Benfica - Vlachodimos; André Almeida, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo; Pizzi, Taarabt, Gabriel, Franco Cervi; Chiquinho, Carlos Vinícius

Suplentes: Zlobin, Tomás Tavares, Jardel, Florentino Luís, Caio Lucas, Jota, Raúl de Tomás

Treinador: Bruno Lage