Sergio Ramos recordista dos cartões vermelhos

O momento em que Ramos vê o acrtão vermelho no jogo com o City

Sergio Ramos não tem medo de meter o pé. Por vezes, além de acertar na bola, acerta também no adversário e por isso coleciona alguns cartões vermelhos. O capitão do Real Madrid foi expulso no jogo com o Manchester City, na quarta-feira, e passou a ser o jogador com mais expulsões na história da Liga dos Campeões (quatro), a par de Ibrahimovic e Edgar Davids.

Foi a 27.ª expulsão do defesa central (1 no Sevilha B e 26 no Real Madrid) em 903 jogos. O merengue atingiu assim um marco histórico, pela negativa. Ramos é ainda o jogador mais indisciplinado da história do Real Madrid (26 cartões vermelhos) e da Liga espanhola (21).

O central é ainda o jogador com mais cartões amarelos e vermelhos da história da seleção espanhola (20) e conta ainda com duas expulsões na Taça do Rei.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O espírito combativo de Sergio Ramos pode não agradar a todos e são muitos os que o acusam de jogar sujo. Algo que ele sempre negou. "Eu não vou mudar, nunca fui a um lance com a intenção de magoar qualquer colega. Eu já quebrei o meu nariz três vezes", revelou o jogador no Twitter numa das muitas vezes em que foi confrontado pelos adeptos depois de uma entrada mais dura sobre um adversário.

Depois de ser expulso frente ao City, o capitão merengue volta assim a falhar o jogo da segunda mão dos oitavos de final da Champions. Já o ano passado falhou a deslocação a Amesterdão, onde o Real Madrid acabou eliminado pelo Ajax. No dia 17 de março estará ausente do duelo entre os blancos e os citizens, que venceram no Bernabéu, por 2-1 e estão assim em vantagem.