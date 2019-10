São marido e mulher e conquistaram medalhas de prata quase ao mesmo tempo

Uman história de amor medalhado nas pistas de Doha, onde um casal fez história por conquistar medalhas de prata com minutos de diferença. Maicel Uibo é atleta da Estónia e foi segundo no decatlo, enquanto a mulher, Shaunae Miller-Uibo das Bahamas foi segunda nos 400 metros. Conquistas que ficaram seladas com um beijo e as respetivas bandeiras.

"Duas medalhas ao mesmo tempo, na mesma noite, é duplicar a alegria", comentou Shaunae, de 25 anos, atual campeã olímpica, que foi a primeira a festejar. Quanto a Maicel, de 26 anos, garantiu a medalha de prata no decatlo: "Não pude ver a corrida dela. Só ia espreitando a página dos resultados. Vi mais tarde a repetição dos 400 metros."

No final, o casal deu uma volta ao Estádio Khalifa em conjunto, cada um com a bandeira do seu país e dando um beijo. Conheceram-se na Universidade da Geórgia, nos EUA, onde estudaram juntos, e casaram em 2017. "Somos atletas muito competitivos. Treinamos juntos e por vezes somos competitivos tanto na pista como fora dela", brincou Maicel.