Santana marca, mas 'Pote' bisa e Sporting bate Santa Clara

Estes miúdos do Sporting são verdadeiras promessas de felicidade. Miúdos dos 18 aos 23 anos: Nuno Mendes, Matheus Nunes, Jovane, mas sobretudo Nuno Santos e Pedro Gonçalves. Este, conhecido por "Pote", salvou o Sporting de um empate cantado por uma segunda parte pouco edificante das duas equipas. O 1-2 final coloca os leões no 2.º lugar, com menos um jogo e à procura do líder Benfica.

A primeira parte foi muito boa. Os leões entraram a mandar e a desmantelar a rede defensiva do Santa Clara. Em lances rápidos e de perícia, Jovane e, sobretudo, Nuno Santos e Pedro Gonçalves feriam a resistência dos açorianos.

Assim nasceu o golo inaugural. Jovane lançou Pedro Gonçalves, o avançado, na área, atirou com pouco ângulo, mas sem hipóteses para Marco.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A ganhar, os leões soltaram-se ainda mais. Nuno Santos esteve perto do golo, mas foi o Santa Clara a chegar ao empate quando a equipa de Rúben Amorim controlava a posse de bola, as emoções e o jogo em geral.

Um erro de Coates, uma saída precipitada de Adán que não só não o corrigiu, como o agravou, Thiago Santana não perdoou. Em cima do intervalo, o brasileiro fez o quinto golo do Santa Clara na I Liga - marcou todos os golos dos açorianos e igualou Rodrigo Pinho no topo dos goleadores do campeonato.

Na segunda parte, o futebol foi jogado num mau relvado, e isso refletiu-se na fraca qualidade do confronto. Muitas perdas de bola, poucas oportunidades e foi novamente um erro a permitir o golo.

Marco saiu mal da baliza, Pedro Gonçalves aproveitou para atirar para a baliza vazia e fazer o resultado final.

O Sporting soma dez pontos em quatro jogos, menos dois do que o líder Benfica (que só joga segunda-feira, recebendo o Belenenses). Mas os leões têm um jogo em atraso: quarta-feira recebem o Gil Vicente em jogo relativo à 1.ª jornada.

O Santa Clara somou a segunda derrota seguida, depois do desaire em Paços de Ferreira há uma semana (2-1) e do empate em casa na jornada anterior com o Gil Vicente.