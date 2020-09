Salvio é um dos 18 jogadores do Boca Juniors infetados com covid-19

O Boca Juniors está a passar por um momento de grande dificuldade a menos de duas semanas para a equipa entrar em ação na Copa Libertadores. E entre esses jogadores estão os ex-benfiquistas Eduardo Salvio e Lisandro López.

A equipa argentina estava concentrada e isolada quando foram detetados os primeiros casos, pelo que até ao momento ainda não é conhecida a forma como ocorreram os contágios. Há, no entanto, a teoria de que houve uma falha nos procedimentos do departamento clínico do Boca Juniors, que agora tem em risco a estreia na Libertadores frente aos paraguaios do Libertad, no próximo dia 17.

Curioso é que o avançado colombiano Sebastián Pérez, que estava com tudo preparado para viajar para Portugal para representar o Boavista na nova época, mas teve que cancelar a viajem por ter testado positivo.