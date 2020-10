Sporting a perder. Golo do LASK Linz em Alvalade

14'- SPORTING A PERDER. Golo do LASK Linz. Marcou Gernot Trauner

Começaram os jogos

É o último degrau antes da fase de grupos da Liga Europa onde já está o Sp. Braga e o Benfica (eliminado da Champions). No playoff de acesso o Sporting defronta esta quinta-feira o LASK Linz, no Estádio José Alvalade, onde há uma semana eliminou o Aberdeen.

Jovane não recuperou da lesão sofrida no encontro com o Paços de Ferreira, da 2.ª jornada da I Liga, e deu lugar a Nuno Santos, já recuperado do covid 19, tal como o técnico Rúben Amorim, que assim volta ao banco leonino.

Equipas

Sporting: Adán; Luís Neto, Coates e Feddal; Porro, Wendel, Matheus Nunes e Nuno Mendes; Vietto, Nuno Santos e Tiago Tomás

LASK Linz: Schlager, Filipovic, Trauner e Wiesinger; Ranftl, Holland, Michorl e Renner; Gruber, Balic e Raguz

Em Vila do Conde, o Rio Ave recebe o AC Milan. Antes, a equipa de Mário Silva afastou o Borac Banja Luka (2-0 na Bósnia) e o Besiktas, na Turquia, nas grandes penalidades.

Equipas

Rio Ave: Kieszek; Ivo Pinto, Borevkovic, Aderllan Santos e Nélson Monte; Tarantini e Filipe Augusto; Lucas Piazón, Diego Lopes e Carlos Mané; Bruno Moreira

AC Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernández; Bennacer e Kessié; Samu Castillejo, Çalhanoglu e Saelemaekers; Daniel Maldini