Ronaldo nunca levou 8 como Messi, mas a pior derrota foi para o argentino

Os melhores jogadores do mundo estão mais sujeitos a vencer por goleada do que perder por goleada, mas o pior também acontece. Esta sexta-feira foi a vez de Lionel Messi, recordista de Bolas de Ouro, sair cabisbaixo do relvado do Estádio da Luz após o seu Barcelona ser arrasado pelo Bayern Munique (2-8).

E Cristiano Ronaldo, já sofreu humilhação do género? Bom, o craque português, grande rival do argentino na velha discussão sobre o melhor jogador do mundo, nunca perdeu por seis golos de diferença nem viu a sua equipa sofrer oito golos num jogo, mas a pior derrota que sofreu foi num duelo com o Barcelona de Lionel Messi.

Foi em novembro de 2010 e 5-0 foi o resultado com que o Barcelona de Pep Guardiola (e Messi) brindou o Real Madrid de José Mourinho, Pepe, Ricardo Carvalho e CR7 num jogo a contar para o campeonato espanhol, em Camp Nou.

Nessa noite de má memória para o madeirense, Messi até não marcou, mas fez duas assistências. Xavi (10 minutos), Pedro (18'), David Villa (55 e 58') e o então futuro jogador sportinguista Jeffrén (90+1) apontaram os golos da manita.

Essa foi a única derrota por cinco (ou mais) golos de diferença que Cristiano Ronaldo sofreu enquanto futebolista sénior, tendo ainda perdido por três vezes por quatro golos de diferença, duas delas em jogos da seleção nacional, frente ao Brasil num jogo de preparação em 2008 (2-6) e à Alemanha na fase de grupos do Mundial 2014 (0-4), e a outra em mais um clássico espanhola sem golos de Messi, desta vez no Santiago Bernabéu e em novembro de 2015 (0-4).