Ronaldo marca e vence duelo contra Paulo Fonseca (veja os golos)

A Juventus venceu neste domingo o clássico com a Roma, por 2-1, e voltou a ser líder isolada na liga italiana, beneficiando do empate caseiro do Inter Milão na véspera com a Atalanta - a equipa de Turim soma agora 48 pontos, mais dois do que os milaneses.

Num duelo que colocou frente a frente os romanos liderados pelo treinador Paulo Fonseca e a Juventus de Cristiano Ronaldo, o emblema de Turim já vencia por dois golos aos 10 minutos. Demiral abriu o marcador logo aos 3' e aos 10' o capitão da seleção portuguesa fez o segundo da Juve, na cobrança de uma grande penalidade.

Cheirava a goleada, mas a Roma conseguiu equilibrar os acontecimentos e chegou mesmo a reduzir aos 68 minutos, também através de uma grande penalidade, marcada por Diego Perotti, após falta de Alex Sandro. A equipa treinada por Maurizio Sarri, contudo, não deixou fugir a vitória, no sexto jogo consecutivo relativo ao campeonato com Cristiano Ronaldo a marcar. A Roma está na quinta posição, em igualdade pontual com a Atalanta.

