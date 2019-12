Ronaldo ensina Djokovic a saltar (com vídeo)

Cristiano Ronaldo e Novak Djokovic encontraram-se no Dubai durante uma sessão de treino, com o português a ensinar o tenista sérvio a saltar. Sim, isso mesmo. Dias depois de marcar um golo após saltar 2, 56 metros, o jogador da Juventus treinou saltos com o atual número 2 do ranking ATP.

"A ensinar o Novak Djokovic a saltar. Foi um prazer rever-te e treinar contigo amigo", escreveu Ronaldo nas redes sociais.

O português está no Dubai para o Dubai Globe Soccer Awards, a 14ª Conferência Internacional do Desporto do Dubai, mas não quis ficar sem treinar. Já Djokovic encontra-se no país para preparar a participação no Australian Open, o primeiro grand slam do ano (20 de janeiro).