Ronaldo parou no ar para dar a vitória à Juventus (Veja o golo)

Cristiano Ronaldo marcou um golo fantástico que deu uma importante vitória, por 2-1, à Juventus, em Génova, com a Sampdoria, em partida da 17.ª jornada da Série A italiana.

A Juve estava empatada a uma bola, quando em cima do intervalo o brasileiro Alex Sandro fez um cruzamento largo para o segundo poste, onde apareceu CR7 que fez um salto impressionante e, lá no alto, esperou que a bola chegasse à sua cabeça para desviar para o fundo da baliza defendida por Emil Audero. Foi um golo a fazer lembrar outro que marcou pela seleção nacional, com o País de Gales, nas meias-finais do Euro 2016.

De acordo com a estação de televisão Sky Sports, Ronaldo saltou 71 centímetros e atingiu a altura de 2,56 metros.

Este foi o décimo golo de Cristiano Ronaldo, que permitiu à equipa conquistar os três pontos numa partida em que se colocou em vantagem aos 19 minutos por Paulo Dybala, tendo pouco depois da meia hora Gianluca Caprari feito o empate, que durou até ao golo fantástico de Ronaldo.

A Juventus assumiu assim a liderança da Série A, ainda que de forma provisória, uma vez que o Inter Milão recebe esta sexta-feira o Génova e, em caso de vitória, voltará ao primeiro lugar.