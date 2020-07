Roland Garros vai ter bancadas com 60% de público

A edição de 2020 do torneio Roland Garros, que vai realizar-se entre 27 de setembro e 11 de outubro devido à pandemia covid-19, vai receber de 50 a 60% da sua lotação habitual, anunciou esta quinta-feira a Federação Francesa de Ténis (FFT).

"O número de espetadores admitidos no estádio será de entre os 50 e os 60% da capacidade habitual", indicou a FFT, assinalando que essa redução vai possibilitar que se respeitem as medidas de segurança sanitárias para evitar a propagação do novo coronavírus.

Os bilhetes, que serão colocados à venda a 16 de julho para o público em geral, estando previsto que 20 mil pessoas se desloquem a Roland Garros para assistir às primeiras rondas. O número de espetadores será limitado aos 10 mil espectadores para as finais.