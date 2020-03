Roland Garros adiado para o final de setembro

A Federação Francesa de Ténis anunciou esta terça-feira a decisão de adiar a edição de 2020 do Roland Garros, torneio do Grand Slam que se realiza todos os anos em Paris, França. A rápida disseminação do coronavírus e as medidas de contenção anunciadas segunda-feira pelo presidente da república Emmanue Macron estiveram na origem desta decisão.

Inicialmente, o torneio estava agendado para começar a 24 de maio e terminar a 7 de junho, passando agora a disputar-se entre 20 de setembro e 4 de outubro.

"É impossível prever em que condições sanitárias estarão a 18 de maio [dia em que iria arrancar a fase de qualificação] pelo que esta é a melhor decisão para todos", esclareceu a organização em comunicado, alegando que esta medida visa a proteção dos jogadores, espetadores e todos os elementos de apoio ao torneio.