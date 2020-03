Rali de Portugal adiado

O Rali de Portugal, quinta prova do Campeonato Mundial de Rali (WRC), foi adiado, devido à pandemia de covid-19, anunciou esta terça-feira o Automóvel Club de Portugal (ACP), organizador da prova. "A prova estava marcada para decorrer nas regiões do Norte e do Centro do País, entre 21 e 24 de maio. Após a entrada em vigor do estado de emergência em Portugal, e com o acordo unânime das autoridades nacionais, da FIA [Federação Internacional do Automóvel] e do promotor, o Automóvel Club de Portugal solicitou o adiamento do WRC Vodafone Rally de Portugal.", lê-se no comunicado do ACP.

O presidente do ACP, Carlos Barbosa, agradeceu a todos aos "patrocinadores e parceiros pela compreensão" e disse que espera "contar com todos numa data posterior este ano", sem revelar uma alternativa. "Estamos todos a trabalhar para identificar possíveis datas alternativas no final da temporada, caso a situação da Covid-19 melhore, levando em consideração a logística do campeonato, a capacidade de as equipas viajarem novamente e a capacidade dos respetivos países organizarem o WRC nessa altura", disse Oliver Ciesla, diretor do promotor do WRC.

O Rali da Argentina, previsto para os dias 23 a 26 de abril, foi cancelado, enquanto a prova do México, ganha pelo francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), foi encurtada um dia.

A pandemia da covid-19, já infetou mais de 386 mil pessoas em todo o mundo, das quais cerca de 17000 morreram. Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia. Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Em Portugal, há 33 mortos e 2362 infetados confirmados. Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira (dia 19) e até às 23:59 de 2 de abril.