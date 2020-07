Primeiro-ministro felicita dragões pela conquista do título

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou esta quinta-feira o FC Porto pela conquista do título português de futebol, alertando para a necessidade do cumprimento das recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS) durante os festejos, devido à pandemia de covid-19.

"Parabéns ao FC Porto. Presidente, equipa técnica, jogadores e adeptos pelo título de campeão nacional de futebol. Num campeonato tão atípico, a vitoria não deve ser menos saboreada, mas cumprindo sempre as normas e recomendações da Direção-Geral da Saúde", escreveu António Costa, adepto do Benfica, na rede social Twitter.

Já esta quinta-feira, fonte das Relações Públicas da Polícia de Segurança Pública (PSP) do Porto disse à Lusa que o Comando Metropolitano acionou durante a madrugada o Corpo de Intervenção para dispersar os adeptos que se concentraram na Avenida dos Aliados, para festejarem a conquista do título. Um polícia ficou ferido.

O FC Porto assegurou na quarta-feira a conquista do 29.º título de campeão português de futebol, ao vencer o Sporting por 2-0, no Estádio do Dragão, no Porto, no encontro de encerramento da 32.ª jornada da I Liga 2019/20. Danilo Pereira, aos 64 minutos, e o maliano Marega, aos 90+1, selaram o triunfo do onze de Sérgio Conceição, que, com duas rondas por disputar, passou a somar 79 pontos, contra 71 do Benfica, segundo classificado.