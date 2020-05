Primeiro caso no plantel do Benfica. David Tavares testou positivo à covid-19

Cinco elementos da equipa do Famalicão testam positivo à covid-19. E há um caso no Moreirense

O médio David Tavares, do Benfica, teve um teste positivo à covid-19, informou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol, no seu site oficial.

Os encarnados dizem que foi detetado um caso positivo nos testes feitos na sexta-feira a todo o plantel, equipa técnica e staff do futebol profissional.

"Trata-se do jogador David Tavares, que foi de imediato sujeito a uma contra-análise, efetuada na manhã de hoje, domingo, que confirmou o resultado inicial. O atleta encontra-se bem, assintomático, e a cumprir isolamento nas condições contempladas no plano de contingência predefinido, seguindo as normas da DGS [Direção-Geral da Saúde] e contando com o total apoio do clube", lê-se.

Apesar deste caso positivo, "a equipa de futebol irá igualmente manter o plano de retoma que estava desenhado, com sessões de treino realizadas por grupos reduzidos e com trabalho individualizado".

"Informa-se ainda que, de acordo com indicações do departamento médico, em estreita colaboração com a direção médica da Unilabs Portugal, todos os jogadores, equipa técnica, staff e prestadores de serviços que tenham contacto direto com o futebol profissional serão sujeitos a novos testes já nos próximos dias", informam as 'águias'.

Na primeira semana de abril, o jogador do Benfica foi detido por conduzir sem carta de condução. Fonte do clube confirmou na altura ao DN a detenção do jogador de 21 anos, explicando que se tratou de um "ocorência da vida privada do jogador", que seia depois analisada internamente. Ou seja, o jogador seria alvo de um processo disciplinar.

David Tavares circulava no Túnel do Grilo, em Lisboa, onde decorria uma operação de controlo da obrigatoriedade de recolhimento, ao abrigo do estado de emergência decretado por causa da pandemia de coronavírus, tendo sido mandado parar. Como não tinha os documentos necessários, acabou detido. O médio será agora presente a um juiz, que deverá aplicar as respetivas medidas de coação.

Com o fim do estado de emergência no dia 03 de maio, o Governo autorizou o regresso dos jogos à porta fechada da principal competição de futebol, no fim de semana de 30 e 31 de maio, numa decisão que, no entanto, está dependente de aprovação da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 280 mil mortos e infetou mais de quatro milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,3 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.135 pessoas das 27.581 confirmadas como infetadas, e há 2.549 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.