Portugal só venceu um jogo, mas ficou mais perto da Rússia no 'ranking'

Vit. Guimarães perde com Eintracht Frankfurt

Sporting apaga exibição medonha com vitória muito feliz

Portugal somou apenas um triunfo na segunda jornada da fase de grupos das taças europeias de futebol, mas, junto com um empate, deu para ficar ainda mais perto do milionário sexto lugar do ranking da UEFA da Rússia.

O Sporting, que bateu em casa o LASK por 2-1, com enorme sofrimento e depois de ter estado a perder, e o Sporting de Braga, 'empatado' em casa pelo Slovan Bratislava (2-2) após ter estado duas vezes a vencer, deram 0,6 pontos a Portugal.

Este registo deu para aproximar da Rússia, que somou apenas 0,333 pontos, também de um único triunfo -- mais os mesmos três desaires de Portugal -, o do Zenit na receção ao Benfica, por 3-1, quarta-feira, na segunda jornada do Grupo G da Liga dos Campeões.

Além dos 'encarnados', também não pontuaram um perdulário FC Porto (0-2 na casa do Feyenoord), que vinha numa série de oito triunfos consecutivos em todos as provas, e o Vitória de Guimarães (0-1 na receção ao Eintracht Frankfurt).

Por seu lado, as outras formações russas esbarraram na receção a três equipas espanholas: na Champions, o Lokomotiv perdeu por 2-0 com o Atlético de Madrid, culpa em grande parte de João Félix, e, na Liga Europa, o CSKA Moscovo caiu perante o Espanyol (0-2) e o Krasnodar face ao Getafe (1-2).

Desta forma, a distância encurtou de 0,367 pontos (43,216 contra 42,849) para escassos 0,1 (43,549 contra 43,449), o que significa que Portugal, que só precisava de mais uma vitória, já só necessita de mais um empate do que os russos.

As formações lusas estão em maioria (cinco contra quatro) na fase de grupos e todos os pontos que somarem (dois por vitória e um por empate) são divididos por cinco (0,4 por vitória e 0,2 por empate), enquanto os russos têm de dividir os seus por seis (0,333 por triunfo e 0,166 por igualdade).

Portugal, que já sabe que em 2020/21 (sétimo nas contas entre 2014/15 a 2018/19) manterá a situação atual - uma entrada direta na Champions e outra na terceira pré-eliminatória -, está bem posicionado para acabar a presente temporada no sexto posto e conseguir, em 2021/22, recuperar uma segunda entrada direta.