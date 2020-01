Portugal perde com a Noruega e vai agora jogar com a Suécia

A seleção nacional de andebol foi esta terça-feira derrotada pela Noruega, por 34-28, em jogo da 3.ª e última jornada do grupo D do Campeonato da Europa que se realiza na Áustria, Suécia e Noruega.

Apesar das duas seleções já estarem apuradas para a segunda fase, esta partida era importante para o que resta da prova, uma vez que quem vencesse somaria dois pontos que seriam transportados para próxima fase de grupos. Como a equipa de Paulo Pereira foi derrotada irá começar com zero, num grupo que além de portugueses e noruegueses terá ainda outras quatro seleções, entre as quais a Islândia, Eslovénia, Suécia e ainda uma outra equipa a determinar que será a Hungria ou a Dinamarca.

A jogar em casa, em Trondheim, a Noruega esteve quase sempre na frente do marcador, chegando ao intervalo a vencer por 16-14. Na segunda parte, os noruegueses entraram muito fortes e chegaram a ter uma vantagem de sete golos. No entanto, a equipa das quinas reagiu, diminuiu a diferença para três golos, mas a seleção da casa voltou a superiorizar-se na ponta final da partida, obtendo um triunfo por seis golos.

Portugal viaja agora para a cidade sueca de Malmö, onde irá jogar na próxima sexta-feira, precisamente frente à Suécia, que foi segunda classificada no grupo F.