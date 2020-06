Pinto da Costa descarta regresso de Villas-Boas como treinador

Pinto da Costa descartou este domingo o regresso de André Villas-Boas como treinador e reforçou a confiança no atual técnico.

Questionado sobre se Sérgio Conceição será o seu treinador caso seja reeleito este domingo, o presidente portista foi bastante direto: "O que eu disse foi que se o Sérgio Conceição quiser, ele manter-se-á. Não posso garantir que será sempre ele o treinador. Se ele não quiser continuar, não o posso obrigar."

Pinto da Costa abordou também um possível regresso de André Villas-Boas, recordando que o atual técnico do Marselha foi "bem claro". "O seu projeto em relação ao FC Porto passa por outra cadeira de sonho, não a de treinador, nessa ele já se sentou. Ele já me disse, já o disse publicamente, como treinador está fora de questão", recordou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Pinto da Costa comentou ainda a possibilidade de Villas-Boas poder vir a ser o seu sucessor.

"Isto não é uma monarquia. Se fosse, seria o meu filho ou a minha filha a suceder-me, mas, quando chegar a altura das próximas eleições, quem se quiser candidatar, fá-lo-á. Sobre os candidatos que poderão aparecer, todos têm um passado no próprio clube, que dê garantias de poder fazer um grande trabalho. Eu não me vou intrometer e apoiar quem quer que seja", garantiu.

O dirigente voltou a destacar a grande adesão dos sócios ao ato eleitoral e congratulou-se pela "forma ordeira" como está a decorrer. "Muito positivo, um sinal de vitalidade, de interesse dos sócios pela vida do FC Porto e congratulo-me sobretudo pela forma ordeira e eficaz como tem acontecido esta votação. Seis mil pessoas em plena ordem, com ritmo acelerado, e é um sinal de grande vitalidade do clube, o que, como presidente, me orgulho muito de ter", frisou.

O presidente dos azuis e brancos mostrou-se ainda otimista em relação à conquista das provas em que o FC Porto está envolvido: "Eu penso que é possível. Tenho esperança que sim, ninguém pode garantir isso, os outros pretendem o mesmo. Estou convicto de que vamos conseguir o nosso objetivo."

Hoje é o ultimo dia das eleições do FC Porto, que decorrem no Dragão Arena, até às 19.00, e têm quatro listas a concorrer: a lista A, liderada por Pinto da Costa, a lista B, encabeçada por Nuno Lobo, a lista C, de José Fernando Rio, e a lista D, que se candidata apenas ao Conselho.