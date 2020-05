Pandemia não impede regata da fundação Mirpuri

As cidades de Cascais e Sesimbra vão receber em 27 e 28 de junho uma nova regata, com cerca de 50 embarcações à vela a disputarem a primeira edição da Mirpuri Foundation Sailing Trophy, anunciou esta terça-feira a organização. O governo libertou a prática do desporto ao ar livre a partir de 31 de maio, viabilizando a prova.

Em comunicado, a Fundação Mirpuri dá conta da parceria com o Clube Naval de Cascais para organizar a prova, cuja rota será anunciada em breve, assim como os prémios que serão atribuídos aos vencedores.

Paulo Mirpuri, presidente da fundação, quer estabelecer a nova regata como "um dos principais eventos de vela no mundo" e uma forma de "consciencializar, mas também agir em defesa do ambiente e da natureza", numa regata "sem plástico" e sustentável.

Nota ainda para o controlo médico que será realizado devido aos "tempos únicos de pandemia" de covid-19, com testes que garantem "resultados em menos de 15 minutos", realizados a todos os participantes e equipa logística da competição.