Overmars: "A UEFA é como o Trump. Acham a economia mais importante que o virus"

O antigo internacioanl holandês Marc Overmars, atual diretor do futebol do Ajax, está indignado com a UEFA e a federação holandesa (KNVB) por pretenderem que esta época seja concluída, apesar do estado de emergência que a Europa vive devido à pandemia de coronavírus.

Em declarações ao jornal De Telegraaf, o ex-jogador de Ajax, Arsenal e Barcelona foi bastante corrosivo. "Comparo a atitude da UEFA e da KNVB com a do presidente Donald Trump até semana passada: acham que a economia é mais importante que o coronavírus." E nesse sentido deixou um alerta: "Acordem! Mais de cem pessoas morrem por dia na Holanda por causa da doença."

Os registos oficiais nos Países Baixos apontam para mais de 1100 vítimas mortais, razão pela qual Marc Overmars esperava que a federação holandesa "tomasse uma decisão independente". "Em vez disso, a federação esconde-se atrás da UEFA. Tenho dificuldades em aceitar isso e sei que muitos clubes têm a mesma opinião. Apenas queremos transparência e consideramos que a Eredivisie [liga holandesa] devia ser cancelada", acrescentou o dirigente do Ajax.

Overmars considera mesmo que a UEFA está a sujeitar-se à pressão dos principais campeonatos europeus. "Nós não somos tão dependentes do dinheiro dos direitos de televisão como noutras ligas maiores. Acho que os grandes campeonatos estão a pressionar a UEFA para os jogos regressarem a todo custo. E, claro, a UEFA também beneficia, porque realização ou não da Champions significa uma diferença de centenas de milhões de euros", acrescentou.

O antigo extremo, 86 vezes internacional pela Holanda, lembra mesmo as declarações do seu primeiro-ministro Mark Rutte. "Ele tem razão quando diz que esta é a maior crise desde a Segunda Guerra Mundial. Por isso, considero que a Eredivisie está acabada, não há mais interesse, digam o que disserem", frisou, lançando outra questão para cima da mesa de discussão: "Sabemos das centenas de consequências de encerrarmos a liga neste momento, mas também vão surgir outros problemas se o campeonato continuar depois de julho. O que acontecerá com Ziyech [jogador do Ajax], que já acertou a sua transferência para o Chelsea?".

No entanto, a visão de Overmars vai muito para além do imediato e lança mesmo um olhar para aquilo que será a época 2020-21. "Se terminarmos esta temporada, a próxima começará em outubro, com o Europeu pela frente. Será o caos de jogos consecutivos, disputados inclusive na habitual pausa de inverno. E se tivermos um inverno severo? Ou tempestades, como aconteceu nesta temporada? Os clubes também vão liberar jogadores para as seleções. Será uma sobrecarga até aos Jogos Olímpicos de Tóquio", avisou.

Na prática, Marc Overmars defende que este ano não haja campeão, apesar de o seu Ajax liderar o campeonato, e que a classificação sirva apenas para o apuramento para as provas europeias. Ainda assim, calcula que o clube de Amesterdão tenha "um prejuízo de dezenas de milhões de euros" por causa da suspensão das competições.

Nos últimos dias, o Ajax rescindiu alguns contratos com jogadores que estavam próximos de terminar, casos de Klaas-Jan Huntelaar e de Abdelhak Nouri, que recupera de uma paragem cardíaca sofrida em julho de 2017, que o deixou vários meses em coma.