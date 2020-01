Oliveirense bate Benfica e reconquista Taça Hugo dos Santos

A Oliveirense venceu o Benfica, por 83-81, e reconquistou a Taça Hugo dos Santos de basquetebol na final disputada em Sines, que os nortenhos lideraram na esmagadora maioria do tempo. A prova ficou ainda marcada pela queda aparatosa de Betinho no jogo das meias finais, que o Benfica venceu o FC Porto.

A equipa de Oliveira de Azeméis já vencia por 45-35 ao intervalo e apesar de uma grande recuperação dos encarnados na segunda metade, que chegaram a passar para a frente (68-67) a cinco minutos do final, conseguiu voltar à liderança do marcador e revalidar o título.

A nível individual, Eric Coleman (Benfica) foi o melhor marcador, com 20 pontos. Do lado dos vencedores, Duda Sanadze foi o mais eficaz no ataque, com 17 pontos.

Trata-se do segundo troféu da Oliveirense em onze edições da prova, depois de se ter estreado a vencer esta competição na época passada.