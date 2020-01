Queda arrepiante de Betinho interrompe Benfica-FC Porto. Jogador levado para o hospital

Betinho no momento em que é levado para o hospital após queda no jogo com o FC Porto

Uma queda arrepiante de Betinho durante o Benfica-FC Porto, das meias-finais da Taça Hugo dos Santos levou à interrupção do jogo de basquetebol este sábado, em Sines. O jogador das águias caiu de costas quando tentou bloquear um afundanço de Sasa Borovnjak e foi imediatamente assistido em pleno campo, pelas equipas médicas dos dois clubes, até ser imobilizado e transportado de maca para o hospital de Santiago do Cacém.

O encontro foi retomado e Carlos Lisboa, técnico das águias, pediu à RTP2, para que transmitisse à família do jogador a informação de que, apesar do aparato, não se tratava de nada grave. No final reafirmou que o jogador está bem: "O mais importante é que o Betinho esteja bem, e sei que ele está bem. Vou ter com ele agora. Ele vai recuperar, estava lúcido. Sofia [mulher de Betinho], tem calma, ele está bem. Falando do jogo, esta equipa mostrou o carácter que tem. Não entrámos bem e dedicamos o triunfo a 100 por cento ao nosso Beto."

O Benfica venceu o FC Porto, por 119-111, no clássico da meia-final da edição 2019-20 da Taça Hugo dos Santos. Foram precisos dois prolongamentos para encontrar o vencedor do clássico. Os encarnados são finalistas pela oitava época consecutiva, tendo recuperado de uma desvantagem de 17 pontos. Uma reviravolta que dá presença na final (domingo, às 16.00) com a UD Oliveirense, que derrotou o Sporting por 93-88, também após dois prolongamentos, na primeira meia final do dia.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

(em atualização)