O mistério da camisola de Llorente leiloada. Era ou não a que usou em Anfield?

O jogo em Liverpool foi marcante para Marcos Llorente. O jogador do At. Madrid marcou dois golos e ajudou os colchoneros a eliminar o campeão europeu (3-2), no dia 11 de março, num jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões. No fim de semana o jogador aderiu à iniciativa #NuestraMejorVictoria da Cruz Roja espanhola e doou a camisola usada nesse jogo para leilão. "É a mais especial que tenho", afirmou Llorente, num vídeo onde mostra o equipamento usado.

A camisola com o número 14 foi adquirida por um conhecido apresentador espanhol, que é também fã do Atlético. David Broncano revelou no seu programa que tinha licitado o equipamento em 8100 euros e ganho o leilão. Até aqui tudo bem. O problema é que parece que há adeptos desconfiados de que essa não foi a camisola não foi usado por Llorente nesse jogo em questão.

Os adeptos rapidamente inundaram o Twitter do clube lembrando que umas imagens do jogador a despir a camisola e atirá-la para as bancadas no final do jogo. Há mesmo um vídeo a circular onde é possível ver o jogador de camisola na mão a caminhar na direção das bancadas de Anfield, mas o vídeo termina sem que se perceba se a atirou ou não.