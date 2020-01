Nike retira artigos de Kobe Bryant do mercado

Gianna Bryant, a herdeira do legado de Kobe que morreu com o pai

A Nike, empresa que patrocinava Kobe Bryant, suspendeu a venda dos artigos da gama do antigo basquetebolista (Kobe-Nike) na loja virtual nos EUA. A empresa justifica a decisão de deixar de vender os produtos relacionados com a lenda da NBA, que morreu no último domingo, na sequência de um acidente de helicóptero, que tirou a vida a outras oito pessoas, incluindo a filha de Kobe de 13 anos, Gianni, para impedir que haja revenda a preços exorbitantes.

Quando os usuários pesquisam por Kobe no site nike.com aparecem cartões-presente com tema do Los Angeles Lakers e são depois redirecionados para a mensagem memorial da marca. Algo que já acontece com a página da marca em Portugal.

A decisão foi tomada depois de uma reportagem da ESPN sobre a correria online aos artigos de Kobe, logo depois da tragédia, com o intuito de comprar principalmente os ténis da coleção de Bryant e revendê-los por preços exorbitantes. "Ele [Bryant] era um membro muito amado de nossa família. Vamos sentir muito a falta dele. Mamba para sempre", diz o texto da declaração da Nike.

Bryant, que era uma das imagens da marca, recebia oito milhões de dólares (7,3 milhões de euros) por ano em royalties da Kobe-Nike. Todos os anos, no dia 24 de agosto, a Nike lançava sapatilhas em séries limitadas, que chegaram a render a Kobe 16 milhões num só dia. Era o chamado "Mamba Day".

A antiga estrela da NBA tinha ainda acordos com as marcas McDonald's, Sprite (Coca-Cola) e Nutella.