Nélson Semedo sofreu lesão muscular e é baixa na seleção

Nélson Semedo vai falhar os jogos da seleção nacional com a Lituânia e com o Luxemburgo, marcados para as próximas quinta-feira e domingo, respetivamente, ambos decisivos para o apuramento para o Euro 2020.

O defesa-direito saiu lesionado este sábado na receção do Barcelona ao Celta de Vigo (4-1), quando estavam decorridos 23 minutos, com queixas na perna esquerda. O clube catalão informou este domingo que exames complementares confirmaram uma "lesão muscular no gémeo da perna esquerda" e que o tempo aproximado de baixa para o jogador "é de cinco semanas".

Nélson Semedo estava entre os 25 convocados pelo selecionador Fernando Santos para os últimos jogos na qualificação do grupo B do Euro 2020, pelo que esta segunda-feira (dia em que a equipa de concentra) o selecionador nacional deverá anunciar o substituto do jogador do Barcelona. O outro defesa-direito nos eleitos é Ricardo Pereira, do Leicester, pelo que mais forte candidato a ser chamado é João Cancelo, do Manchester City.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Portugal está obrigado a vencer a Lituânia, no Estádio Algarve, em 14 de novembro, e no Luxemburgo, em 17, para assegurar o segundo lugar do Grupo B e o apuramento direto para o Euro 2020, independentemente dos resultados obtidos pela Sérvia nos dois últimos jogos de apuramento.