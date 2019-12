Nélson Évora confiante para os Jogos Olímpicos e a "pensar em medalhas"

Ticha Penicheiro distinguida com a Ordem do Infante D. Henrique

"Vou fazer tudo o que puder por isso e dar o meu melhor. Prometo treinar com a máxima dedicação e apresentar o melhor Nélson em todas as competições. Podem esperar sempre o melhor de mim. E, quando não acontece, não é por não ter dado o meu melhor", garantiu o medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008.

Nélson disse que ainda é cedo para fazer um ponto de situação quanto às possibilidades em Tóquio, mas afiançou que a preparação está a correr bem e que está focado em voltar a surpreender a concorrência, aos 35 anos.

"Estamos no início da época, mas está tudo a correr bem. Estou motivado, fisicamente super bem e sempre que vou para a pista é a pensar em medalhas. Isso é o que podem esperar de mim", disse o atleta, à margem à margem da iniciativa Desportistas no Palácio promovida pela Presidência da República.

Quanto a novos recordes, Évora lembrou que bateu o seu recorde pessoal de pista coberta em Pequim, em 2008, e que Tóquio seria o local ideal para o voltar a fazer. "Já bati o meu recorde pessoal em pista coberta, porque não fazê-lo ao ar livre. Os Jogos Olímpicos realizam-se ao livre e seria excelente", admitiu o atleta, que desvalorizou ainda a rivalidade com Pedro Pichardo, o recordista nacional.

De acordo com Nelson Évora, o atleta do Benfica, que se naturalizou português e vai competir com as cores lusas nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, "é mais um adversário", que encara "de forma tranquila", pois "na pista é cada um por si".

Nélson Évora, a viver e a treinar atualmente em Madrid, é atleta do Sporting, e no currículo conta com 10 medalhas de ouro no triplo salto, entre as quais as conquistadas nos Jogos Olímpicos de 2008, nos Mundiais de 2007 e nos Europeus de 2018.