Mourinho rouba Europa a Nuno Espírito Santo e Bruno Fernandes dá milhões ao Sporting

Foi pela diferença entre golos marcados e sofridos que José Mourinho conseguiu a última vaga europeia (segunda pré-eliminatória) e deixou o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo sem Liga Europa. O empate dos spurs (1-1), diante do Crystal Palace, na 38.ª e última jornada, garantiu o 6.º lugar da Premier League, com os mesmos 59 pontos do Wolverhampton (7.º).

Apelidada de grande sensação da liga inglesa desta época 2019-20, a equipa do Wolves perdeu com o Chelsea (2-0) e disse adeus às provas europeias. O triunfo permitiu aos blues ficar em 4.º lugar e a Liga dos Campeões. A equipa de Nuno ainda pode apurar-se para a Liga Europa, caso o Chelsea conquiste a Taça de Inglaterra frente ao Arsenal. E até para a Liga dos Campeões. O Wolverhampton ainda está na Liga Europa e se vencer o troféu garante o acesso à próxima edição da prova raínha da UEFA.

Já Bruno Fernandes continua em grande. O português marcou um golo de penálti e ajudou o Manchester United a vencer o Leicester (2-0) e a conseguir a última vaga para a Champions. Os red devils terminaram assim em 3º, com 66 pontos, tantos como o Chelsea (4º). A ida do United à Champions no próximo ano é uma aboa notícia para o Sporting, que assim encaixa mais seis milhões de euros em objetivos previstos na venda do médio em janeiro (valor de venda passa para 61 milhões de euros).

O Leicester ficou em 5º e vai ter de se contentar com uma presença na Liga Europa. Já o Bournemouth, Watford e Norwich City desceram de divisão. O West Bromwich Albion e o Leeds United sobem à Premier League.

Ainda este domingo o campeão Liverpool - festejou ao fim de 30 anos - ganhou ao Newcastle, por 3-1, enquanto o Manchester City goleou o já despromovido e último classificado Norwich, no jogo de despedida do espanhol David Silva.