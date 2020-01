Morreu o piloto Paulo Gonçalves durante a 7.ª etapa do Dakar 2020

Morreu o piloto português Paulo Gonçalves. Encontrava-se, este domingo, a fazer a 7.ª etapa do Rally Dakar 2020, quando deu uma queda, confirmou a organização do evento no seu site. Tinha 40 anos.

O acidente aconteceu aos 276 quilómetros da sua 13.º prova no Rally. E quando a equipa médica chegou ao local, às 10:16, oito minutos depois de ter sido dado o alerta, Paulo Gonçalves já estaria inconsciente. Foi transportado de helicóptero para o Layla Hospital, onde a morte foi confirmada.

"O Dakar é a prova mais perigosa do mundo. Este ano é a prova disso mesmo, já desistiram milhares de pilotos. Paulo Gonçalves fica para a história. Esteve perto de ganhar o Dakar várias vezes", lembra o piloto português Bernardo Vilar, em direto na RTP, esta manhã. "O Paulo era muito forte, muito forte. Toda a gente o conhecia por isso. Começou no motocrosse, que é uma disciplina muito exigente, e há muitos anos que era um piloto profissional. Ou seja, há muitos anos que não fazia mais nada na vida que não preparar-se para correr. O Paulo estava extremamente bem preparado. Para mim, era um dos pilotos mais fortes da competição", acrescenta.

O motociclista, que seguia na mota número oito, estava em 10.º lugar na competição que termina no dia 17 deste mês. Paulo Gonçalves, natural de Esposende, ficou quatro vezes no top 10 do Dakar, onde se estreou em 2006. Venceu também o Campeonato Mundial de Rally Cross-Country, em 2015.