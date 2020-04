Morreu a mãe de Pep Guardiola. Tinha 82 anos e estava doente com covid-19

A mãe de Pep Guardiola, Dolors Sala Carrió, morreu aos 82 anos após contrair o novo coronavírus, anunciou o Manchester City, clube treinador pelo espanhol, nas redes sociais.

Esta segunda-feira, o clube twitou: "A família do Manchester City está arrasada ao relatar a morte de Dolors Sala Carrió, mãe de Pep, em Manresa, Barcelona, depois de contrair o coronavírus. Tinha 82 anos. Todos os associados do clube enviam a sua mais sincera simpatia neste momento angustiante para Pep, a sua família e todos os seus amigos. "

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep"s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old . - Manchester City (@ManCity) April 6, 2020

No mês passado, o treinador do City doou um milhão de euros à Fundação Angel Soler Daniel e à Faculdade de Medicina de Barcelona para a compra de equipamentos para combater a doença na Espanha. Neste país já morreram mais de 13.000 pessoas, o que torna a terra natal de Guardiola uma das nações mais atingidas do mundo.

Os clubes ingleses já reagiram. Da mesma cidade, o Manchester United twitou: "Todos no Manchester United estão tristes ao ouvir estas notícias terríveis. Enviamos as nossas sinceras condolências a Pep e à sua família."

Everyone at Manchester United is saddened to hear this terrible news. We send our heartfelt condolences to Pep and his family. #ACityUnited https://t.co/vN3impeJy4 - Manchester United (@ManUtd) April 6, 2020

Em mais uma demonstração de solidariedade entre os clubes da Premier League, o Arsenal já usou a mesma rede social: "Estamos profundamente tristes com esta notícia comovente. Enviamos o nosso amor e força a Pep e a sua família neste momento difícil."