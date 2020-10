Mítico Panenka está em estado grave nos cuidados intensivos por causa da covid-19

O antigo futebolista Antonín Panenka, que se tornou mundialmente conhecido pela forma como bateu o penálti na final do Europeu de 1976, que deu o título à Checoslováquia, está internado em estado grave na unidade de cuidados intensivos (UCI) de um hospital de Praga.

De acordo com o seu clube de sempre, o Bohemians Praga 1905, o antigo jogador de 71 anos está infetado com covid-19, tendo nesta quarta-feira sido transferido para a UCI devido a um súbito agravamento do seu estado de saúde.

Panenka foi o "inventor" do denominado "penálti à Panenka" nessa final com a República Federal da Alemanha, em Belgrado, tornando-se então uma das lendas do futebol, tendo representado, além do Bohemians, clube do qual é presidente honorário, o Rapid Viena, St. Polten, Slovan Viena, Hohenau e Kleinwiesendorf.

"Antonín Panenka ficou hoje em estado grave e foi transportado para o hospital, onde está ligado às máquinas. Não sabemos mais sobre o seu estado", escreveu o Bohemians no seu Twitter, acrescentando que "há algum tempo" ex-jogador confirmou estar infetado.