Miguel Oliveira: "Vento deixou mota muito nervosa"

Miguel Oliveira terminou esta penúltima corrida da temporada na sexta posição, a 7,272 segundos do vencedor, o italo-brasileiro Franco Morbidelli (Yamaha).

Nesta prova, o piloto espanhol Joan Mir (Suzuki), de 23 anos, garantiu matematicamente o título mundial de MotoGP pela primeira vez, ao terminar o Grande Prémio da Comunidade Valenciana sétima posição.

"Estou contente com esta corrida. Na verdade, a metade da corrida custou-me um bocadinho manter o meu ritmo. Perdi a aderência atrás. Talvez por causa do vento a mota ficou muito nervosa. A diferença não era muita, uma décima e meia em dois pontos cruciais [do circuito], o que me fez perder o contacto com os da frente", explicou o piloto de Almada.

Oliveira lembrou ainda que "a corrida foi mais rápida do que na semana passada", pelo que acabou por ser "mais competitivo", apesar de ter ficado uma posição abaixo.

"Fica o bom arranque, subindo de décimo a quinto. Agora vou para o Grande Prémio de Portugal motivado, com o objetivo de me divertir nesta última corrida", concluiu.

Com este resultado, o piloto luso manteve o décimo lugar do campeonato, agora com 100 pontos.