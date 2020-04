Mathieu adia reforma e coloca a bola da renovação do lado do Sporting

Mathieu não quer terminar a carreira à força por via de uma pandemia. Com 36 anos de idade, o defesa central do Sporting estava a ponderar pendurar as chuteiras no final da época, mas mudou de ideias. "Dadas as circunstâncias atuais seria uma pena parar assim, especialmente se o campeonato não retomar", disse o internacional francês ao jornal L'Equipe.

Mathieu coloca assim a bola do lado do Sporting. O central está me final de contrato e gostava de continuar por mais um ano em Alvalade, mas não fecha a porta a outra aventura. "Este período de descanso forçado ainda me faz bem fisicamente. Tenho muito menos dores no tendão. Agora, também vai depender das oportunidades que terei", disse do defesa, que esta época fez 23 jogos pelos leões.

O jogador leonino tem tido uma época de altos e baixos, com algumas lesões à mistura, mas garante que está melhor: "Sinto muito menos dor no tendão de Aquiles e sinto-me capaz de continuar por mais um ano."​​

Formando no Sochaux e revelado na liga francesa pelo Toulouse, Jérémy Mathieu passou oito anos em Espanha entre Valencia (cinco) e Barcelona (três) antes de chegar ao Sporting em 2017-18.