Manchester United contrata holandês para jogar ao lado de Bruno Fernandes

O Manchester United anunciou nesta quarta-feira a contratação do médio holandês Donny van de Beek, do Ajax, por 39,4 milhões de euros, aos quais se podem juntar mais 5,6 milhões se forem cumpridos determinados objetivos.

O internacional holandês Van de Beek, de 23 anos, assinou contrato válido por cinco temporadas e junta-se a um meio-campo onde na última metade da época passada brilhou o português Bruno Fernandes, mas que conta também com Paul Pogba e Matic.

Esta é a primeira contratação do Manchester United para esta época. "Não consigo explicar o incrível que é ter esta oportunidade de me juntar a um clube com uma história tão fantástica. Estou preparado para este novo passo na minha carreira e jogar ao mais alto nível", assumiu o futebolista formado no Ajax, clube pelo qual fez 175 jogos e marcou 41 golos.

O treinador Ole Gunnar Solskjaer assegurou, em declarações ao site do clube, que "Van de Beek tem todos atributos técnicos necessários para ter sucesso no Manchester United".

Entretanto, a imprensa inglesa avança a notícia de que o próximo alvo dos red devils é o extremo inglês Jadon Sancho, que tem sido uma das estrelas do Borussia Dortmund nas últimas épocas.