Mais uma demissão nos órgãos sociais do Sporting

Bernardo Simões apresentou esta terça-feira a demissão do cargo que desempenhava no Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD) do Sporting.

Esta é a terceira baixa nos órgãos sociais dos leões em apenas dois dias, uma vez que nesta segunda-feira o Conselho Diretivo liderado por Frederico Varandas tinha visto sair o vice-presidente Filipe Osório de Castro e o vogal Rahim Ahamad. Num comunicado, o Sporting tinha aidantado que a saída destes dois dirigentes se deviam a razões pessoais e profissionais, algo que o presidente leonino acabaria por confirmar mais tarde numa entrevista concedida ao canal 11, na qual explicou que ambos ficaram com as suas vidas "muito mais dificultadas por causa da pandemia de covid-19".

As razões da demissão de Bernardo Simões, um dos sete elementos efetivos do CFD, ainda não são conhecidas, uma vez que o Sporting ainda não oficializou esta saída dos órgãos sociais.