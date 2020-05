Duas demissões no Conselho Diretivo do Sporting

Filipe Osório de Castro deixa o cargo de vice-presidente do Conselho Diretivo do Sporting

O Sporting anunciou esta segunda-feira, em comunicado, a demissão do vice-presidente Filipe Osório de Castro e do vogal Rahim Ahmad, que assim deixam de fazer parte do Conselho Diretivo liderado por Frederico Varandas.

Os leões explicam que estas saídas têm a ver com "motivos pessoais e profissionais" dos dois dirigentes, motivados pela "crise mundial gerada pela pandemia de covid-19". E, nesse sentido, agradecem "o contributo" que ambos deram nos "últimos meses extremamente difíceis das suas vidas profissionais".

O Sporting informa ainda que, tendo em conta estas saídas procedeu a uma reestruturação diretiva. Assim, André Cymbron fica como vogal do Conselho Diretivo responsável "pela pasta Internacional", enquanto Pedro Lencastre fica com a área do Património.

Por outro lado, Alexandre Ferreira fica responsável pelos sócios e museus, André Bernardo com o marketing e área comercial, enquanto Miguel Nogueira Leite passa a ter a pasta da área institucional.