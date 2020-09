Mais um jogador e um elemento do staff infetados no Sporting

Há mais um jogador e um elemento do staff do Sporting com covid-19. O atleta em causa estava integrado no grupo leonino que estava a estagiar no Algarve, onde a equipa se refugiou para fugir ao surto de coronavírus na Academia. São agora nove os leões do plantel principal infetados, a que se junta os três elementos do staff (incluindo o treinador e o médico) e mais três familiares.

Para além dos positivos no plantel principal há ainda mais quatro jogadores das equipas secundárias que testaram positivo. Um jogador com contrato, mas afastado do grupo e a treinar à parte, um jogador da equipa B, um dos sub-23 e um miúdo da formação, além de seis funcionários da Academia. Ao todo, segundo o DN soube já foram reportados 27 positivos ligados ao futebol (além de cerca de dez caso nas modalidades). Battaglia (entretanto cedido ao Alavés) e Vietto foram os primeiros a testar positivo e já recuperaram.

Todos os infetados estão assintomáticos e em isolamento, sendo agora obrigados a cumprir 14 dias de quarentena, incluindo o treinador Rúben Amorim, isto a dias do início do campeonato 2020-21. O jogo com o Gil Vicente, previsto para este sábado, no arranque do campeonato, já foi adiado pelas autoridades de saúde. Esta situação terá ainda implicações no jogo com o Paços de Ferreira, da 2.ª jornada da I Liga, e na 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa, marcada para o dia 24, frente ao vencedor do Viking-Aberdeen.

Estes novos casos no Sporting inviabiliza de vez a possibilidade do jogo da I Liga entre leões e gilistas ainda se realizar como era desejo da Liga Portugal e dos clubes, uma vez que o atleta infetado se encontrava com o grupo que preparava o encontro.

Além dos infetados leoninos, também o Gil Vicente reportou 19 casos positivos (um deles é o treinador). Há ainda um infetado no Benfica e um no Vit. Guimarães.