Luís Filipe Vieira: "Estamos a perder 20 a 25 milhões de euros com a pandemia"

A três dias de o Benfica voltar a jogar para a I Liga depois de quase três meses de paragem por causa da pandemia de covid-19, Luís Filipe Vieira, presidente dos encarnados, explica o momento atual do clube. O líder encarnado assume que a SAD já perdeu 20 a 25 milhões de euros por causa da paragem das competições e deixa uma garantia: "Se não houver competições europeias teremos um problema gravíssimo."

O Benfica depois da pandemia:

"A crise é bastante profunda, mas baixar ordenados não está nos meus planos. Antes fazíamos planos de dois a três anos, mas agora temos de começar a gerir o Benfica dia a dia. Hoje não sei se daqui a umas semanas vai continuar o campeonato ou se voltarão a haver competições europeias. Quando normalizar a situação, estaremos preparados."

Fontes de receita nesta altura:

"Não há nenhum clube desafogado. Estamos preparados para os próximos cinco ou seis meses. Agora o objetivo é ter dinheiro para cumprir com as obrigações. É com a dinâmica e capacidade de trabalho que temos tido que vamos continuar. Se não houver competições europeias temos um problema gravíssimo. É uma das principais fontes de receita. Em situações normais temos capacidade de recuperar forte. Estamos a perder 20 a 25 milhões de euros com a pandemia".

Sobre a eventual venda de jogadores:

"Os jogadores do Benfica tem um preço e não os venderemos. O que tínhamos planeado para esta época, não vamos conseguir fazer. Se for preciso vamos avançar para um ou dois empréstimos obrigacionista. A solução ideal é não haver mais paragens... Aí conseguiremos o nosso caminho. À data de hoje o Benfica não precisa de vender jogadores. Recebi proposta de 60 milhões de euros pelo Vinícius e não vendi, em janeiro. Se não fosse a pandemia, tínhamos dois jogadores vendidos no final da época por 200 milhões de euros. Se não fosse a pandemia, chegávamos às eleições sem dever um euro. Vamos ver se conseguimos recuperar."

Perigo de perder patrocinadores:

"Nada está salvaguardado nesta altura em que vivemos. O futuro do Benfica foi preparado... Só foi possível estar como estamos porque fizemos um trabalho de casa nos últimos sete anos só com resultados positivos. Graças a esse trabalho conseguimos chegar aqui. Hoje somos o clube mais bem estruturado. No entanto, se a situação durar mais seis ou sete meses se calhar também teremos problemas. Só se tivermos uma situação drástica é que vamos tomar decisões drásticas."