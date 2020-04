Liga quer retomar campeonato no final de maio

Pedro Proença, presidenre da Liga, está preocupado com a propagação do coronavírus.

Retomar o campeonato no final de maio. É esta a intenção dos clubes profissionais, que saiu da desta quinta-feira da reunião da Comissão Permanente de Calendários. A Liga apresentou um plano para o regresso à competição, respeitando as indicações governamentais e das autoridades sanitárias, que preveem que o pico da pandemia acontece em final de abril e início do maio, e seguindo as indicações da UEFA, que quer saber quem se apura para a Liga dos Campeões e para a Liga Europa até dia 3 de agosto.

A ideia é que o regresso aconteça por fases. Primeiro haverá duas ou três semanas de preparação, em jeito de pré-época, para depois serem retomados os campeonatos parados desde o dia 12 de março. A volta aos relvados pode acontecer ainda à porta fechada e haver dois jogos por semana em algumas semanas. Assim seria possível jogar as dez jornadas que faltam em pouco mais de um mês. A I e II Liga foram interrompidas à 24.ª jornada, faltando por isso jogar dez rondas até ao fim nos dois principais campeonatos.

Pedro Proença já tinha admitido durante a semana, em entrevista à TSF, que a retoma das competições deveria acontecer em maio e com recurso a jogos à porta fechada.

A ideia é que a época termine com a final da Taça de Portugal, entre o Benfica e o FC Porto, no dia 25 ou 26 de julho.