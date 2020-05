É oficial. Futebol em Inglaterra regressa a 17 de junho

Campeonato russo regressa com 10% do público nas bancadas

Agora é oficial. A Premier League anunciou esta quinta-feira que o futebol em Inglaterra vai ser retomado no dia 17 de junho. Uma data que, no entanto, ainda está dependente de serem implementados todos os requisitos de segurança.

De acordo com um comunicado publicado no site oficial da liga inglesa, os primeiros jogos a serem realizados serão o Aston Villa-Sheffield United e o Manchester City-Arsenal, que estão em atraso, iniciando-se no dia 17 a jornada 30, da qual se destacam os jogos Tottenham-Manchester United e Everton-Arsenal.

A Premier League anuncia ainda que todos os 92 jogos que faltam disputar serão transmitidos em direto na televisão.

"Infelizmente, os jogos vão ter lugar em estádios sem adeptos, mas estamos felizes por regressar com uma boa solução para que todos possam assistir a todos os jogos. É fundamental que a maioria das pessoas veja as partidas em suas casas", afirmou Richard Masters, CEO da Premier League, ao site oficial da competição.

O campeonato está suspenso desde 13 de março devido à pandemia da covid-19 e vai ser retomado mais de três meses depois do último jogo, disputado a 9 de março, entre Leicester e Aston Villa, e quando o Liverpool está a dois triunfos de se sagrar campeão e acabar com uma seca que dura desde 1989-90.

Se consumar a conquista do título, o Liverpool será campeão inglês pela 19.ª vez - ficando a um troféu do recordista Manchester United .

a altura da interrupção, os campeões europeus em título somavam 82 pontos, em 29 jogos, enquanto o detentor do troféu Manchester City contava 57, em 28 encontros.

O campeonato inglês é o segundo do top 5 a regressar, depois do alemão, reatado em 16 de maio. O espanhol e o italiano também irão ser retomados, ao contrário do francês, que foi dado como terminado, com o título a ser entregue ao Paris Saint-Germain.

Em Portugal, a I Liga também já tem data marcada para o regresso à ação, em 3 de junho, com os jogos Portimonense-Gil Vicente e Famalicão-FC Porto, da 25.ª jornada.