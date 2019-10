Manifestação em Barcelona pode levar à mudança do Bracelona-Real Madrid para o Bernabéu

A La Liga, liga espanhola, pediu ao Comité de Competição da Federação Espanhola que o clássico Barcelona-Real Madrid, programado para o próximo sábado, 26 de outubro às 13.00, em Camp Nou, não seja disputado na capital catalã, mas em Madrid.

A autoridade desportiva espanhola teme que os incidentes na cidade, devido à situação política em Barcelona, após a sentença do processo dos independentistas, se transfira para o jogo. Isto porque está marcada para o dia do jogo uma grande manifestação na capital da Catalunha para protestar contra as sentenças do tribunal naquele que é conhecido como o Procés - 12iindependentistas foram condenados a prisão efetiva durante alguns anos (entre 9 a 13 anos).

Assim, os clubes fariam uma troca de calendário. O jogo de dia 26 de outubro em Camp Nou seria no Bernabéu e o de 1 de março de 2020, da segunda volta do campeonato, seria em Barcelona e não em Madrid como manda o atual calendário da liga espanhola.