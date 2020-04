Liga belga propõe terminar a época e atribuir o título ao Brugge

O conselho de administração da liga belga anunciou esta quinta-feira vai propor o cancelamento da Pro League na assembleia geral do organismo que se realiza no próximo dia 15 de abril.

Esta proposta será votada pelos 24 clubes profissionais do país e determina que a classificação final seja aquela que se verificava na data da suspensão da prova por causa da pandemia de coronavírus, pelo que o Club Brugge seria declarado campeão, uma vez que tinha mais 15 pontos que o Gent, o segundo classificado.

"A situação atual não permite saber se e quando poderão ser retomados os treinos das equipas. Mesmo que os jogos à porta fechada fossem possíveis, devemos evitar colocar uma pressão adicional sobre os serviços de saúde e a polícia por causa da organização desses jogos", esclareceu a liga belga, em comunicado.

Apesar de a proposta a apresentar aos clubes sugira a atribuição do título ao Club Brugge, em aberto ficam as questões relacionadas com os lugares europeus, bem como as subidas e descidas de divisão e a final da Taça da Bélgica, que iria opor o Antuérpia ao Club Brugge.

Foi ainda criado um grupo de trabalho constituído por representantes de cinco clubes e pela administração da liga que "irá examinar os problemas desportivos e as implicações financeiras desta decisão" de terminar desde já os campeonatos profissionais.