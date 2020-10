José Fonte dispensado da seleção por estar infetado com covid-19

O defesa-central José Fonte foi esta terça-feira dispensado da seleção portuguesa, devido a um teste positivo à covid-19, tendo sido substituído por Domingos Duarte, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"O internacional português José Fonte testou positivo à covid-19 e foi dispensado da seleção nacional. Os restantes jogadores, bem como equipa técnica e staff, testaram negativo na despistagem do SARS-CoV-2 e estão à disposição de Fernando Santos", informou a FPF no site oficial.

Com a saída do defesa do Lille, o selecionador Fernando Santos chamou Domingos Duarte, do Granada, naquela que é a segunda alteração à convocatória, já após a troca de Mário Rui, impedido de sair de Itália devido aos casos de covid-19 no plantel do Nápoles, por Nuno Sequeira, do Sporting de Braga.

Os campeões europeus defrontam na quarta-feira a Espanha, em jogo particular no Estádio José Alvalade, em Lisboa, visitando depois a França (11 de outubro) e recebendo a Suécia (a 14), novamente no recinto do Sporting, em jogos a contar para a Liga das Nações.

Com dois encontros disputados no grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, Portugal e França lideram com seis pontos, enquanto Suécia e Croácia ainda não pontuaram.