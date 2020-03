Jornada 26 vai ser jogada virtualmente no sábado. Quem vai a jogo?

Uma jornada de futebol virtual. A Liga Portugal, em parceria com a Direção Geral de Saúde, vai simular a jornada 26 em encontros de futebol virtual. Os clubes do principal campeonato português aceitaram juntar-se ao longo do próximo fim-de-semana e simular alguns dos jogos que estavam previsto. O Sporting vai a jogo com Rafael Camacho e o FC Porto com Fábio Silva. Já o Portimonense-Benfica não se realiza...



Esta ação enquadra-se no conjunto de iniciativas que a Liga Portugal e todos os clubes têm levado a cabo, no sentido de todos os agentes do futebol adotarem um comportamento de contenção social ativa, mas também de proteção da sua saúde física e mental através da ocupação criativa do seu tempo em casa.



Jogadores de diferentes planteis irão, assim, defrontar-se no mundo do futebol virtual - na PlayStation, mais concretamente no FIFA 20 - em jogos de 12 minutos (2 partes de 6), sem qualquer vertente competitiva e numa iniciativa que irá ocorrer apenas no próximo fim de semana. Assim, mesmo que por breves instantes, todos os adeptos poderão matar saudades dos seus ídolos e assistir a toda a ação através dos canais da Liga Portugal (Facebook, Instagram, Twitter e Twitch), no Instagram da Liga NOS, assim como nos meios oficiais de cada clube e na Sport TV+.



Eis os intervenientes e os horários do jogos:



Sábado, 21 de março



Pepelu (Tondela) - Afonso Figueiredo (Desp. Aves), 15.00



Luís Machado (Moreirense) - Toni Borevkovic (Rio Ave), 16.00



Rafael Camacho (Sporting) - João Amaral (Paços de Ferreira), 17.00



Fábio Silva (FC Porto) - Pedro Pelágio (Marítimo), 18.00



Domingo, 22 de março



Berto (Vit. Setúbal) - Rafael Ramos (Santa Clara), 15.00



João Monteiro (Belenenses) - Pêpê Rodrigues (Vit. Guimarães), 16.00



Lourency (Gil Vicente) - Pedro Gonçalves (Famalicão), 17.00



Abel Ruiz (Sp. Braga) - Tomás Reymão (Boavista), 18.00