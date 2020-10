Segunda parte na Luz. Benfica vence Belenenses SAD com golo de Seferovic

O lance do golo de Seferovic à Belenenses SAD na jornada cinco da I Liga 2020-21

RECOMEÇO DO JOGO NA LUZ

INTERVALO

35'- Golo anulado a Silvestre Varela. Ex-FC Porto estava em fora de jogo

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

10'- Grimaldo e Seferovic de novo perto do golo. Cabeceamento do suíço saiu ao lado da baliza do Belenenses SAD

9'- Que jogada de Everton Cebolinha. Brasileiro passou por vários adversários e rematou para boa defesa de André Moreira

6'- GOLO DO BENFICA. Grimaldo cruzou para o segundo poste, onde Seferovic ganha nas alturas a Rúben Lima e cabeceou para o golo

COMEÇOU O JOGO

O Benfica fecha a sexta jornada da I Liga com a receção à Belenenses SAD, no Estádio da Luz. Se vencer, a equipa de Jorge Jesus recupera os cinco pontos de vantagem para a concorrência (FC Porto e Sporting).

Equipas

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, Taarabt, Rafa, Everton; Seferović, Darwin Núñez

Belenenses SAD: André Moreira; Danny Henriques, Henrique, Tomás Ribeiro; Tiago Esgaio, Cauê, Afonso Taira, Rúben Lima; Miguel Cardoso, Silvestre Varela, Cassierra