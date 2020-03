Jorge Jesus está de regresso a Portugal

Jorge Jesus vai viajar esta segunda-feira para Portugal, onde tem chegada prevista para o dia seguinte. De acordo com a imprensa brasileira, o treinador do Flamengo teve uma conversa com a direção e ficou combinado que regressaria a Lisboa para estar perto dos seus familiares enquanto durar a pandemia de coronavírus e até que as competições sejam retomadas no Brasil.

Na prática, não há data para o regresso de Jorge Jesus ao Rio de Janeiro, sendo que o contrato que liga o treinador português ao Flamengo termina a 30 de junho e decorrem conversas para a renovação.

O regresso de Jorge Jesus a Portugal surge após uma semana em que o técnico teve dois testes de coronavírus inconclusivos, e só o terceiro revelou que o treinador não estava infetado.

Entretanto, o técnico de 65 anos publicou este domingo na sua conta de Instagram uma mensagem de apoios a todos os profissionais de saúde que estão no terreno no combate à pandemia de covid-10. "Minha reverência e meu total respeito aos médicos, enfermeiros e todos os profissionais da área de saúde que arriscam as suas vidas no combate ao coronavírus", escreveu o treinador do Flamengo.